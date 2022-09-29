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    Адиев: «Скорейшего возвращения российского футбола в Европу не жду. Положение усугубляется»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает, что отстранение российских команд от международных турниров продлится еще долго.

    «Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьeвки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно ещe усугубится.

    К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу», – сказал Адиев.

    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.
    • Сборная России из-за санкций пропустила Лигу наций, а также не сыграет на ЧМ-2022 и Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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