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    Стали известны последние слова Ларина на оглашении приговора

    Стало известно, что сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин во время оглашения приговора по делу о мошенничестве.

    «Всем пока», – сказал Ларин, повернувшись к находящимся в зале суда.

    • Ларина приговорили к трем годам лишения свободы.
    • Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2346

      fakeid 1 час назад

      как же вы зае.... со своими идиотскими кликбейтными заголовками.

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