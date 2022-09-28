Стали известны последние слова Ларина на оглашении приговора

как же вы зае.... со своими идиотскими кликбейтными заголовками.
Стало известно, что сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин во время оглашения приговора по делу о мошенничестве.
«Всем пока», – сказал Ларин, повернувшись к находящимся в зале суда.
- Ларина приговорили к трем годам лишения свободы.
- Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.