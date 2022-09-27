Португалия и Испания разыграют путевку в «финал четырех» Лиги наций. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Подскажите где смотреть. Кроме буковских сайтов. Избегаю принципиально. Должен быть матч - огонь. Последние 2 десятилетия это одни из самых ярких игр ЧМ и Евро, вне зависимости от счета.
Сегодня, 27 сентября, Португалия примет Испанию в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по Москве.
- Испанцы отстают от Португалии на 2 очка.
- Команды определят победителя группы А2 Лиги наций в очной встрече.
- Победитель группы сыграет в «финале четырех».