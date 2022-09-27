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    Португалия и Испания разыграют путевку в «финал четырех» Лиги наций. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Сегодня, 27 сентября, Португалия примет Испанию в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по Москве.

    • Испанцы отстают от Португалии на 2 очка.
    • Команды определят победителя группы А2 Лиги наций в очной встрече.
    • Победитель группы сыграет в «финале четырех».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5571

      Красногорск_Фан 4 минуты назад

      Подскажите где смотреть. Кроме буковских сайтов. Избегаю принципиально. Должен быть матч - огонь. Последние 2 десятилетия это одни из самых ярких игр ЧМ и Евро, вне зависимости от счета.

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