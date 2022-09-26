Паредес: «У меня не было отношений с Мбаппе»

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я не тот, кто будет говорить о нем. Я не могу говорить о тех, с кем у меня не было отношений», – заявил аргентинец.