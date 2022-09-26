Паредес: «У меня не было отношений с Мбаппе»

Видеорегистратор ******** 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!----- https://7l.ink/avtora
Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Я не тот, кто будет говорить о нем. Я не могу говорить о тех, с кем у меня не было отношений», – заявил аргентинец.
- Паредес в конце августа ушел из «ПСЖ» в «Ювентус» на правах аренды.
- За 2 недели до этого Мбаппе просил руководство убрать из клуба аргентинцев.
- В итоге в команде остался только 1 представитель Аргентины – Лионель Месси.