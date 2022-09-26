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    Паредес: «У меня не было отношений с Мбаппе»

    Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    «Я не тот, кто будет говорить о нем. Я не могу говорить о тех, с кем у меня не было отношений», – заявил аргентинец.

    • Паредес в конце августа ушел из «ПСЖ» в «Ювентус» на правах аренды.
    • За 2 недели до этого Мбаппе просил руководство убрать из клуба аргентинцев.
    • В итоге в команде остался только 1 представитель Аргентины – Лионель Месси.

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    Источник: AS

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    26.09.2022 23:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nomplons 4 минуты назад

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      Рейтинг: +17238

      Cleaner 1 час назад

      С такой то фамилией и с Мбаппе отношений не было?...)

      1
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      Рейтинг: +15540

      Fusballer 1 час назад

      В Зените отношения были?

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