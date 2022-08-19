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    Мбаппе попросил президента «ПСЖ» убрать из клуба аргентинцев

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил президента клуба Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды «аргентинскую группировку», сообщает UOL.

    За парижский клуб выступают аргентинцы Лионель Месси, Мауро Икарди и Леандро Паредес. С ними тесно контактируют Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар.

    • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Он отказал «Реалу», несмотря на устную договоренность о летнем переходе.
    • Лучший результат форварда в голосовании ЗМ – 4-е место в 2018 году.

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    Источник: UOL

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1064

      Александр52 15 минут назад

      Думаю что там конфликт есть и он более глубок чем мы знаем. Мбаппе в Париже национальный кадр, его трогать сложно, и он этим пользуется, он сам по себе еще что то представляет, ну лось, бегунок, а вот в коллективной, комбинационной игре, за что мы и любим футбол, он совершенный ноль, он неисправимый индивидуалист и он не видит что он сам разрушает свою карьеру, ну а шейхи этому потворствуют. Насколько вертуозными, зрелищными были игры ПСЖ в начале сезона (без Мбаппе), и просто безликой оказалась последняя игра именно из за Мбаппе. Просто капризный мальчик.

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      Рейтинг: +666

      Fju-2 1 час назад

      Пфф, мелочь какую-то просит.
      Помню Ибрагимович требовал вместо Эйфелевой башни поставить свою статую)

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      Рейтинг: +17

      Romeo 123 1 час назад

      Ну и правильно а то розпиареный гном никакой

      0
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      Рейтинг: +13844

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто-то слишком прихуе_л

      1
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      Рейтинг: +6065

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Тааак... Очередная "Санта-Барбара"...

      2
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      Рейтинг: +11414

      Алексей З 2 часа назад

      Не верю.
      Вбросы от "доброжелателей".
      Не может один человек противопоставлять себя практически всей команде, легче продать одного , чем всех.
      О Роналдо пиз...ли , теперь очередь Мбаппе, потом Месси , Неймар и так по кругу....

      0
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      Рейтинг: +1774

      lek! > Алексей З 2 часа назад

      Судя по тому как они на коленях у него стояли и просили продлить контракт ха не реальные день , человек может в себя поверить .

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      Рейтинг: +14883

      Fusballer > Алексей З 2 часа назад

      Ещё Дзюба в этой славной компании.

      1
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      Рейтинг: +1549

      Benifacto 3 часа назад

      багагагага
      а клуб случайно переименовать в его честь не хочет?)

      2
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      Рейтинг: +65811

      portero > Benifacto 2 часа назад

      Не всё сразу попозжее...

      0
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      Рейтинг: +16770

      Cleaner 3 часа назад

      Как повезло Реалу, что этот ОБОРЗЕВШИЙ Мбаппе отказался ехать в Мадрид.

      3
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      Рейтинг: +2105

      LOKOfanatik19 > Cleaner 2 часа назад

      Оставляя его ПСЖ сам накрутился на это, если бы перешел в Реал, ничего подобного бы не было.

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      Рейтинг: +11981

      DeStar > Cleaner 2 часа назад

      согласен.

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      Рейтинг: +11981

      DeStar > LOKOfanatik19 2 часа назад

      и с вами также согласен. Вознесли пацана, пусть тухнет теперь

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      Рейтинг: +120

      $c@R 3 часа назад

      Он не ухуел случаем?)

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