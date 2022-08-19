Мбаппе попросил президента «ПСЖ» убрать из клуба аргентинцев

Думаю что там конфликт есть и он более глубок чем мы знаем. Мбаппе в Париже национальный кадр, его трогать сложно, и он этим пользуется, он сам по себе еще что то представляет, ну лось, бегунок, а вот в коллективной, комбинационной игре, за что мы и любим футбол, он совершенный ноль, он неисправимый индивидуалист и он не видит что он сам разрушает свою карьеру, ну а шейхи этому потворствуют. Насколько вертуозными, зрелищными были игры ПСЖ в начале сезона (без Мбаппе), и просто безликой оказалась последняя игра именно из за Мбаппе. Просто капризный мальчик.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил президента клуба Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды «аргентинскую группировку», сообщает UOL.
За парижский клуб выступают аргентинцы Лионель Месси, Мауро Икарди и Леандро Паредес. С ними тесно контактируют Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар.
- Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Он отказал «Реалу», несмотря на устную договоренность о летнем переходе.
- Лучший результат форварда в голосовании ЗМ – 4-е место в 2018 году.