Капелло предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2022, если бы не отстранение

Ну что вам ответить папа Карло, так и Италия не блещет или я ошибся
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о команде Валерия Карпина.
«Смогла ли бы сборная России успешно выступить в Катаре, если бы не отстранение? Сборной России было бы очень непросто выступать на грядущем чемпионате мира», – сказал Капелло.
- УЕФА не допустил Россию до жеребьевки отбора Евро-2024.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и Лиги наций.