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    Капелло предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2022, если бы не отстранение

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о команде Валерия Карпина.

    «Смогла ли бы сборная России успешно выступить в Катаре, если бы не отстранение? Сборной России было бы очень непросто выступать на грядущем чемпионате мира», – сказал Капелло.

    • УЕФА не допустил Россию до жеребьевки отбора Евро-2024.
    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и Лиги наций.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      Ну что вам ответить папа Карло, так и Италия не блещет или я ошибся

      0
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      Рейтинг: +11484

      Алексей З 1 час назад

      На ЧМ ещё надо было бы попасть, пройти два "стыка".

      0
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      Рейтинг: +10958

      alex1951 2 часа назад

      Капелло,Капелло,Капелло....а что ,если он чихнет ,тоже будет написано?

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