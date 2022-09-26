Капелло предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2022, если бы не отстранение

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о команде Валерия Карпина.

«Смогла ли бы сборная России успешно выступить в Катаре, если бы не отстранение? Сборной России было бы очень непросто выступать на грядущем чемпионате мира», – сказал Капелло.