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Карпин: «Сазонов и Сперцян – это два Месси? Три Роналду?»

26 сентября 2022, 17:37
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении нескольких российских игроков сменить гражданство.

– У Александра Коваленко армянские корни. Вы беседовали с ним на тему возможной смены сборной?

– Нет. Это его выбор. Что делать игрокам? Я повторял много раз, моя позиция – уговаривать кого-то играть за сборную России не нужно.

– У вас нет опасений, что мы можем потерять целый пласт игроков?

– Какой пласт? Пять игроков? Это ничто. Сазонов и Сперцян – хорошие футболисты. Но это два Месси? Три Роналду? Качественные футболисты – да. Но есть и другие качественные игроки, которые будут в сборной.

  • Сазонов решил выступать за сборную Грузии.
  • Сперцян играет за сборную Армении.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Сперцян Эдуард Сазонов Саба Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Эном айс
1664203713
Сказала четвертинка Гвардиолы..
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Ill Ich
1664210044
Карпин в своём репертуаре, чётко расставляет точки над "i" (ну, или над "ё").
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Fialet
1664211120
Два Месси, три Роналду... Карпин конкретно опустил Роналду. В моих глазах он упал. В смысле - Карпин.
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Снег
1664212630
Прав Карпин, что бы вы тут не пи....болили...
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Fusballer
1664213100
Сазонов и Сперцян - это 1/10 Дзюбы.
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