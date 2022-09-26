Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении нескольких российских игроков сменить гражданство.

– У Александра Коваленко армянские корни. Вы беседовали с ним на тему возможной смены сборной?

– Нет. Это его выбор. Что делать игрокам? Я повторял много раз, моя позиция – уговаривать кого-то играть за сборную России не нужно.

– У вас нет опасений, что мы можем потерять целый пласт игроков?

– Какой пласт? Пять игроков? Это ничто. Сазонов и Сперцян – хорошие футболисты. Но это два Месси? Три Роналду? Качественные футболисты – да. Но есть и другие качественные игроки, которые будут в сборной.