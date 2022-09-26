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    Карпин: «Сазонов и Сперцян – это два Месси? Три Роналду?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении нескольких российских игроков сменить гражданство.

    – У Александра Коваленко армянские корни. Вы беседовали с ним на тему возможной смены сборной?

    – Нет. Это его выбор. Что делать игрокам? Я повторял много раз, моя позиция – уговаривать кого-то играть за сборную России не нужно.

    – У вас нет опасений, что мы можем потерять целый пласт игроков?

    – Какой пласт? Пять игроков? Это ничто. Сазонов и Сперцян – хорошие футболисты. Но это два Месси? Три Роналду? Качественные футболисты – да. Но есть и другие качественные игроки, которые будут в сборной.

    • Сазонов решил выступать за сборную Грузии.
    • Сперцян играет за сборную Армении.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11484

      Алексей З 45 минут назад

      Сколько можно одну и туже тему педалировать ?
      Это выбор каждого игрока, его право.
      Сперцян там , Байрамян , пусть и Захарян с Коваленко , если захотят, там бегают, а то совсем стыдно , глядя на результаты сб.Армении.
      Помогите соседям с 92 места ( рейтинг ФИФА ) хоть на 80-ое подняться.

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      Рейтинг: +15538

      Fusballer 1 час назад

      Сазонов и Сперцян - это 1/10 Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +462

      Снег 1 час назад

      Прав Карпин, что бы вы тут не пи....болили...

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      Рейтинг: +556

      Fialet 1 час назад

      Два Месси, три Роналду... Карпин конкретно опустил Роналду. В моих глазах он упал. В смысле - Карпин.

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      Рейтинг: +130

      Ill Ich 1 час назад

      Карпин в своём репертуаре, чётко расставляет точки над "i" (ну, или над "ё").

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      Рейтинг: +131

      Эном айс 3 часа назад

      Сказала четвертинка Гвардиолы..

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      Рейтинг: +17237

      Cleaner > Эном айс 2 часа назад

      Четвертинка? Десяток Карпиных не дадут того результата, что четвертинка Гвардиолы.

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      Рейтинг: +131

      Эном айс > Cleaner 2 часа назад

      Что за манера орать сразу?
      Четвертинка вкуснее звучит.

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