Сколько можно одну и туже тему педалировать ?
Это выбор каждого игрока, его право.
Сперцян там , Байрамян , пусть и Захарян с Коваленко , если захотят, там бегают, а то совсем стыдно , глядя на результаты сб.Армении.
Помогите соседям с 92 места ( рейтинг ФИФА ) хоть на 80-ое подняться.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении нескольких российских игроков сменить гражданство.
– У Александра Коваленко армянские корни. Вы беседовали с ним на тему возможной смены сборной?
– Нет. Это его выбор. Что делать игрокам? Я повторял много раз, моя позиция – уговаривать кого-то играть за сборную России не нужно.
– У вас нет опасений, что мы можем потерять целый пласт игроков?
– Какой пласт? Пять игроков? Это ничто. Сазонов и Сперцян – хорошие футболисты. Но это два Месси? Три Роналду? Качественные футболисты – да. Но есть и другие качественные игроки, которые будут в сборной.
- Сазонов решил выступать за сборную Грузии.
- Сперцян играет за сборную Армении.