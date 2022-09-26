Новое руководство «Спартака» намерено восстановить фарм-клуб, закрытый в мае

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о планах восстановить «Спартак-2».

«Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта.

И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака».

Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный был и остается основой развития футбола.

Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда», – заявил Матыцын.