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    Новое руководство «Спартака» намерено восстановить фарм-клуб, закрытый в мае

    Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о планах восстановить «Спартак-2».

    «Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта.

    И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака».

    Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный был и остается основой развития футбола.

    Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда», – заявил Матыцын.

    • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
    • Причина – сокращение бюджета.
    • Проект был создан в 2013 году.

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    Источник: ТАСС

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