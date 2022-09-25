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  • Гаглоев назвал игрока «КАМАЗа», который через пару лет будет играть в сборной России

Гаглоев назвал игрока «КАМАЗа», который через пару лет будет играть в сборной России

25 сентября 2022, 22:57
5

Полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев рассказал о высоком уровне своего одноклубника Николая Толстопятова.

– Вы сказали, что ваши ребята хотят заявить о себе, попасть в РПЛ. Сколько человек из команды и кто уже на данный момент сейчас может играть в РПЛ?

– Думаю, что центральный защитник Николай Толстопятов. Дай бог, будет так играть, что через год вернется в «Спартак». Хоть он у нас в аренде, но сейчас, на мой взгляд, Николай не хуже Джикии. Еще Шамкин у нас с «Зенита» в аренде и тоже показывает неплохой результат, забил уже несколько мячей.

– А почему вы думаете, что Толстопятов не хуже Джикии?

– Потому что он еще молод. Джикии доверяют, а ему еще не нет. Но в «Спартаке» конкуренция большая, ему надо заявить о себе. В «КАМАЗе» показывает неплохой футбол и, думаю, что если будет продолжать так играть, то его вернут в любом случае.

– Джикия – это игрок сборной России. То есть вы видите Толстопятова в скором времени в составе сборной и в «Спартаке»?

– Я даже и не сомневаюсь, что он через пару лет и до этого дорастет, ему есть, куда прибавлять, да и возраст хороший.

  • 20-летний Толстопятов стоит 300 тысяч евро.
  • Толстопятов принадлежит «Спартаку».
  • В сезоне Первой лиги у игрока 8 матчей.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига КАМАЗ Спартак Гаглоев Александр Джикия Георгий Толстопятов Николай
Комментарии (5)
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Hoahin
1664111532
Джикия слабый защитник, даже для уровня РПЛ, но видимо обладает авторитетом в раздевалке, да и бубнит постоянно, поэтому в основу и ставят
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paracetamol
1664111710
А что, Джикия хороший защитник? А про Шамкина мы знаем и следим!
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alefreddy
1664120009
не на уровень Джикии равняться надо а выше.В защите они зрители если повезет отобьют
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Axe111
1664146548
Причем тут Джикия вообще,он уровень МЕДИАЛИГИ
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Paata_bodokiya
1664172197
Всё познается в сравнении. Есть защитники и лучше Джикии, но явно не с паспортом РФ в РПЛ. Имеем что имеем :)
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