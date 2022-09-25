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    Гаглоев назвал игрока «КАМАЗа», который через пару лет будет играть в сборной России

    Полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев рассказал о высоком уровне своего одноклубника Николая Толстопятова.

    – Вы сказали, что ваши ребята хотят заявить о себе, попасть в РПЛ. Сколько человек из команды и кто уже на данный момент сейчас может играть в РПЛ?

    – Думаю, что центральный защитник Николай Толстопятов. Дай бог, будет так играть, что через год вернется в «Спартак». Хоть он у нас в аренде, но сейчас, на мой взгляд, Николай не хуже Джикии. Еще Шамкин у нас с «Зенита» в аренде и тоже показывает неплохой результат, забил уже несколько мячей.

    – А почему вы думаете, что Толстопятов не хуже Джикии?

    – Потому что он еще молод. Джикии доверяют, а ему еще не нет. Но в «Спартаке» конкуренция большая, ему надо заявить о себе. В «КАМАЗе» показывает неплохой футбол и, думаю, что если будет продолжать так играть, то его вернут в любом случае.

    – Джикия – это игрок сборной России. То есть вы видите Толстопятова в скором времени в составе сборной и в «Спартаке»?

    – Я даже и не сомневаюсь, что он через пару лет и до этого дорастет, ему есть, куда прибавлять, да и возраст хороший.

    • 20-летний Толстопятов стоит 300 тысяч евро.
    • Толстопятов принадлежит «Спартаку».
    • В сезоне Первой лиги у игрока 8 матчей.

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    Источник: Metaratings

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    25.09.2022 22:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1520

      alefreddy 6 часов назад

      не на уровень Джикии равняться надо а выше.В защите они зрители если повезет отобьют

      0
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      Рейтинг: +11471

      Алексей З 6 часов назад

      Нет в России классного стопера.
      И Джикия , и Дивеев очень средние игроки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17122

      paracetamol 8 часов назад

      А что, Джикия хороший защитник? А про Шамкина мы знаем и следим!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1198

      Hoahin 8 часов назад

      Джикия слабый защитник, даже для уровня РПЛ, но видимо обладает авторитетом в раздевалке, да и бубнит постоянно, поэтому в основу и ставят

      0
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      Рейтинг: +17226

      Cleaner 9 часов назад

      А что, есть защитники похуже Джикии?...)))

      1
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      Рейтинг: +749

      Suvorov51 9 часов назад

      Если честно, то он как защитник очень слабый, так заводила, да, это есть, а так слабоват, правда сейчас трудно увидеть хорошего зашитника, даже в помойке, хотя они покупают лучших в нашем чемпионате

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