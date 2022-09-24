Испания и Швейцария назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Кому нужны Испания и Швейцария, когда есть Киргизия и Россия?
Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Лиги А Лиги наций между Испанией и Швейцарией.
Испания: Симон, Альба, Гарсия, Торрес, Аспиликуэта, Бускетс, Педри, Гави, Торрес, Асенсио, Сарабия.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Варгас, Соу, Джака, Фройлер, Шакири, Эмболо.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на стадионе «Ла Ромареда», что в испанской Сарагосе. Начало – в 21:45 по Москве.