Испания и Швейцария назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Лиги А Лиги наций между Испанией и Швейцарией.

Испания: Симон, Альба, Гарсия, Торрес, Аспиликуэта, Бускетс, Педри, Гави, Торрес, Асенсио, Сарабия.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Варгас, Соу, Джака, Фройлер, Шакири, Эмболо.