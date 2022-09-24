Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Гондурас благодаря дублю Месси

В Майами состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса.

Действующие обладатели Кубка Америки разгромили соперника со счетом 3:0.

В составе аргентинцев дважды отличился Лионель Месси, еще один гол забил Лаутаро Мартинес.

Товарищеские матчи

Аргентина – Гондурас – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 16; 2:0 – Месси (с пенальти), 45+2; 3:0 – Месси, 69.