Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Гондурас благодаря дублю Месси

Я в шоке! Как так получилось? Сам великий Гондурас проиграл Аргентине! Все мои ставки сгорели. Месси - красавчег! Несите очередной ЗМ! ))
В Майами состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса.
Действующие обладатели Кубка Америки разгромили соперника со счетом 3:0.
В составе аргентинцев дважды отличился Лионель Месси, еще один гол забил Лаутаро Мартинес.
Товарищеские матчи
Аргентина – Гондурас – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мартинес, 16; 2:0 – Месси (с пенальти), 45+2; 3:0 – Месси, 69.