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    Товарищеские матчи. Аргентина разгромила Гондурас благодаря дублю Месси

    В Майами состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса.

    Действующие обладатели Кубка Америки разгромили соперника со счетом 3:0.

    В составе аргентинцев дважды отличился Лионель Месси, еще один гол забил Лаутаро Мартинес.

    Товарищеские матчи

    Аргентина – Гондурас – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мартинес, 16; 2:0 – Месси (с пенальти), 45+2; 3:0 – Месси, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4909

      Enter2006 9 минут назад

      Я в шоке! Как так получилось? Сам великий Гондурас проиграл Аргентине! Все мои ставки сгорели. Месси - красавчег! Несите очередной ЗМ! ))

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