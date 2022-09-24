На товарищеском матче Киргизия – Россия ожидается аншлаг

Товарищеская встреча между сборными Киргизии и России вызывает интерес у зрителей.
На сегодняшнем матче в Бишкеке ожидается аншлаг.
«Желающих посетить матч очень много. Темпы продаж высокие.
На вчерашний день с учетом пригласительных и проданных билетов реализовано порядка 75 процентов от общего количества.
Думаем, будет полный стадион», – сообщили в компании, занимающейся реализацией билетов.
- Киргизия примет Россию в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
Источник: ТАСС