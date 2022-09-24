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    На товарищеском матче Киргизия – Россия ожидается аншлаг

    Товарищеская встреча между сборными Киргизии и России вызывает интерес у зрителей.

    На сегодняшнем матче в Бишкеке ожидается аншлаг.

    «Желающих посетить матч очень много. Темпы продаж высокие.

    На вчерашний день с учетом пригласительных и проданных билетов реализовано порядка 75 процентов от общего количества.

    Думаем, будет полный стадион», – сообщили в компании, занимающейся реализацией билетов.

    • Киргизия примет Россию в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.

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    Источник: ТАСС

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