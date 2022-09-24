На товарищеском матче Киргизия – Россия ожидается аншлаг

Товарищеская встреча между сборными Киргизии и России вызывает интерес у зрителей.

На сегодняшнем матче в Бишкеке ожидается аншлаг.

«Желающих посетить матч очень много. Темпы продаж высокие.

На вчерашний день с учетом пригласительных и проданных билетов реализовано порядка 75 процентов от общего количества.

Думаем, будет полный стадион», – сообщили в компании, занимающейся реализацией билетов.