Семшов: «Победа над Киргизией должна вселить надежду на лучшее»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеского матча команды против Киргизии.

– Завтра будет одержана победа над Киргизией?

– Надеюсь на это. Победа в завтрашнем матче должна вселить надежду на лучшее. Футболисты должны доказать своей игрой, что отстранение от Евро-2024 – это недоразумение. Киргизия умеет играть в футбол, болельщики поддержат обе команды. Должен получиться хороший и качественный спарринг.