Семшов: «Победа над Киргизией должна вселить надежду на лучшее»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеского матча команды против Киргизии.
– Завтра будет одержана победа над Киргизией?
– Надеюсь на это. Победа в завтрашнем матче должна вселить надежду на лучшее. Футболисты должны доказать своей игрой, что отстранение от Евро-2024 – это недоразумение. Киргизия умеет играть в футбол, болельщики поддержат обе команды. Должен получиться хороший и качественный спарринг.
- Матч в Бишкеке состоится завтра, 24 сентября.
- Россия отстранена от международных матчей.
- Последний раз Россия проводила международный матч в ноябре.
Источник: «РБ Спорт»