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    Семшов: «Победа над Киргизией должна вселить надежду на лучшее»

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеского матча команды против Киргизии.

    – Завтра будет одержана победа над Киргизией?

    – Надеюсь на это. Победа в завтрашнем матче должна вселить надежду на лучшее. Футболисты должны доказать своей игрой, что отстранение от Евро-2024 – это недоразумение. Киргизия умеет играть в футбол, болельщики поддержат обе команды. Должен получиться хороший и качественный спарринг.

    • Матч в Бишкеке состоится завтра, 24 сентября.
    • Россия отстранена от международных матчей.
    • Последний раз Россия проводила международный матч в ноябре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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