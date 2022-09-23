Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Киргизией

Тренерский штаб сборной России определил капитана команды на ближайшую игру.

На товарищескую встречу с Киргизией с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Об этом свидетельствует табличка с его фамилией на предматчевой пресс‑конференции.