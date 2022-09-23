Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Киргизией

«Про армию что-то». Карпин рассказал о вопросах пограничников при вылете из России
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Вот вышла эта новость на сайте....но под ней нельзя оставить коммент.....спрашивается, зачем вообще тогда ее опубликовывают?)
Тренерский штаб сборной России определил капитана команды на ближайшую игру.
На товарищескую встречу с Киргизией с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.
Об этом свидетельствует табличка с его фамилией на предматчевой пресс‑конференции.
- Киргизия примет Россию в субботу в 17:00 мск.
- Игра пройдет в Бишкеке и станет первой в истории между этими соперниками.