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    Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Киргизией

    Тренерский штаб сборной России определил капитана команды на ближайшую игру.

    На товарищескую встречу с Киргизией с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

    Об этом свидетельствует табличка с его фамилией на предматчевой пресс‑конференции.

    • Киргизия примет Россию в субботу в 17:00 мск.
    • Игра пройдет в Бишкеке и станет первой в истории между этими соперниками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +690

      Красногвардейчик 35 минут назад

      «Про армию что-то». Карпин рассказал о вопросах пограничников при вылете из России
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      Вот вышла эта новость на сайте....но под ней нельзя оставить коммент.....спрашивается, зачем вообще тогда ее опубликовывают?)

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      Рейтинг: +141

      Теркчанин 1 час назад

      Фомин так Фомин,какая разница кто будет бегать с повязкой?

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