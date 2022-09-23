Форвард «Торпедо» Коста сравнил РПЛ и чемпионат Южной Кореи

Кто это? У нас своих ребят даже такого уровня не найдётся? Или избалованные слишком?
Нападающий «Торпедо» Марк Коста считает чемпионаты России и Южной Кореи одинаковыми по уровню турнирами.
– Вы играли в Южной Корее, а сейчас перешли в клуб РПЛ. Если сравнивать российский футбол с южнокорейским, то он больше европейский или азиатский?
– РПЛ и Южнокорейская лига – одинаково сильные чемпионаты. В России больше тактики, а в Южной Корее больший акцент делается на борьбу и физику.
Именно поэтому думаю, РПЛ больше относится и ближе к европейскому футболу, чем к азиатскому.
- 25-летний Коста перешел в «Торпедо» в начале сентября.
- До этого форвард выступал за «Ульсан Хендэ».