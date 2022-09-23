Форвард «Торпедо» Коста сравнил РПЛ и чемпионат Южной Кореи

Нападающий «Торпедо» Марк Коста считает чемпионаты России и Южной Кореи одинаковыми по уровню турнирами.

– Вы играли в Южной Корее, а сейчас перешли в клуб РПЛ. Если сравнивать российский футбол с южнокорейским, то он больше европейский или азиатский?

– РПЛ и Южнокорейская лига – одинаково сильные чемпионаты. В России больше тактики, а в Южной Корее больший акцент делается на борьбу и физику.

Именно поэтому думаю, РПЛ больше относится и ближе к европейскому футболу, чем к азиатскому.