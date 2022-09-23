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    Форвард «Торпедо» Коста сравнил РПЛ и чемпионат Южной Кореи

    Нападающий «Торпедо» Марк Коста считает чемпионаты России и Южной Кореи одинаковыми по уровню турнирами.

    – Вы играли в Южной Корее, а сейчас перешли в клуб РПЛ. Если сравнивать российский футбол с южнокорейским, то он больше европейский или азиатский?

    – РПЛ и Южнокорейская лига – одинаково сильные чемпионаты. В России больше тактики, а в Южной Корее больший акцент делается на борьбу и физику.

    Именно поэтому думаю, РПЛ больше относится и ближе к европейскому футболу, чем к азиатскому.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15516

      Fusballer 1 час назад

      Кто это? У нас своих ребят даже такого уровня не найдётся? Или избалованные слишком?

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