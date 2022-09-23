Кержаков рассказал, когда Дзюба принял решение переехать в Турцию

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об экс-одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Хотел ли Дзюба сменить обстановку? Это 100%. Но насчeт другой страны, думаю, 50 на 50. Хотя ещe за несколько туров до конца прошлого сезона он мне сказал, что поедет в Турцию. Поэтому для меня этот переход не стал сюрпризом», – сказал Кержаков.