Кержаков рассказал, когда Дзюба принял решение переехать в Турцию

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об экс-одноклубнике Артеме Дзюбе.
«Хотел ли Дзюба сменить обстановку? Это 100%. Но насчeт другой страны, думаю, 50 на 50. Хотя ещe за несколько туров до конца прошлого сезона он мне сказал, что поедет в Турцию. Поэтому для меня этот переход не стал сюрпризом», – сказал Кержаков.
- Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
- Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
- В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.
Источник: «Чемпионат»