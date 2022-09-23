Кержаков назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

– Что может помешать «Зениту» взять пятый чемпионский титул?

– Только мы сами.

– А конкуренты?

– ЦСКА, «Ростов». Будет не самый приятный выезд в Сочи. Но это конкретный матчи, на дистанции мы можем проиграть только себе.