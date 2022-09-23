Кержаков назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Это так примитивно - посмотреть в таблице кто следом за Зенитом стоит и назвать их конкурентами. Так то еще 2/3 турнира впереди. Всё еще не раз поменяется.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
– Что может помешать «Зениту» взять пятый чемпионский титул?
– Только мы сами.
– А конкуренты?
– ЦСКА, «Ростов». Будет не самый приятный выезд в Сочи. Но это конкретный матчи, на дистанции мы можем проиграть только себе.
- «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ и лидирует в чемпионате.
- Это рекордный старт в истории чемпионата России.
- Петербуржцы четырежды подряд выиграли РПЛ.