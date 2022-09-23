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    Кержаков назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    – Что может помешать «Зениту» взять пятый чемпионский титул?

    – Только мы сами.

    – А конкуренты?

    – ЦСКА, «Ростов». Будет не самый приятный выезд в Сочи. Но это конкретный матчи, на дистанции мы можем проиграть только себе.

    • «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ и лидирует в чемпионате.
    • Это рекордный старт в истории чемпионата России.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32804

      oyabun 41 минуту назад

      Это так примитивно - посмотреть в таблице кто следом за Зенитом стоит и назвать их конкурентами. Так то еще 2/3 турнира впереди. Всё еще не раз поменяется.

      1
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      Рейтинг: +18981

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Этот "аналитик" тупо смотрит в турнирную таблицу ..., но она еще пока очень сильно меняется.

      2
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      Рейтинг: +15515

      Fusballer > Persona_non_Grata 16 минут назад

      Не совсем. ЦСКА-то первым назвал.

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      Рейтинг: +18981

      Persona_non_Grata > Fusballer 1 минуту назад

      От перемены мест смысл не меняется )

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