Кержаков рассказал, как отсутствие еврокубков помогает «Зениту»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаeм себе сами. Сложно включаться по ходу матча, если не делаешь это с первых минут. Либо забиваем гол и расслабляемся. Этого нужно стараться избегать.

Возможно, тогда будет создана совершенная команда? Посмотрите на подобную тенденцию в остальной Европе. В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. Не хватает эмоций.

У нас сейчас нет евротурниров – это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», – рассказал Кержаков.