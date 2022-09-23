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    Кержаков рассказал, как отсутствие еврокубков помогает «Зениту»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

    «В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаeм себе сами. Сложно включаться по ходу матча, если не делаешь это с первых минут. Либо забиваем гол и расслабляемся. Этого нужно стараться избегать.

    Возможно, тогда будет создана совершенная команда? Посмотрите на подобную тенденцию в остальной Европе. В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. Не хватает эмоций.

    У нас сейчас нет евротурниров – это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», – рассказал Кержаков.

    • Российский клубы отстранены от еврокубков.
    • Сборная России не сыграет на Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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