Черчесов высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о целесообразности трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

– Вы совсем чуть-чуть поработали с Арсеном Захаряном. Нужно ли, на ваш взгляд, ему зимой уезжать в «Челси», если такая возможность будет?

– На мой взгляд можно не ориентироваться, причем – никому. Я смотрю со стороны. А ориентироваться нужно на внутренние ощущения.

– Но каков все-таки ваш взгляд со стороны?

– Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень, – жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.

Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед.

В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, – чтобы поехать уже с определенным базисом.

«Динамо» – топ-клуб страны, но «Челси» – совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым.