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    Черчесов высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о целесообразности трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    – Вы совсем чуть-чуть поработали с Арсеном Захаряном. Нужно ли, на ваш взгляд, ему зимой уезжать в «Челси», если такая возможность будет?

    – На мой взгляд можно не ориентироваться, причем – никому. Я смотрю со стороны. А ориентироваться нужно на внутренние ощущения.

    – Но каков все-таки ваш взгляд со стороны?

    – Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень, – жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.

    Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед.

    В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, – чтобы поехать уже с определенным базисом.

    «Динамо» – топ-клуб страны, но «Челси» – совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Теркчанин 2 минуты назад

      Сомневаюсь что он в Челси заиграет,там действительно другой уровень

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