Игроки «Баварии» недовольны принципами выбора состава

Стали известны причины разногласий между футболистами «Баварии» и главным тренером Юлианом Нагельсманом.

Отдельные игроки мюнхенской команды недовольны принципами выбора состава.

Они считают, что тренер отдает предпочтение более возрастным и статусным футболистам, не обращая внимания на уровень игры.