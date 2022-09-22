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    Игроки «Баварии» недовольны принципами выбора состава

    Стали известны причины разногласий между футболистами «Баварии» и главным тренером Юлианом Нагельсманом.

    Отдельные игроки мюнхенской команды недовольны принципами выбора состава.

    Они считают, что тренер отдает предпочтение более возрастным и статусным футболистам, не обращая внимания на уровень игры.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2610

      BlackMurder 25 минут назад

      Судя по составу Баварии там из старослужащих двое, остальная молодежь, единственное чем я не доволен , как болельщик клуба с 22 стажем, это то что сколько не меняй тренеров, неудобные соперники одни и те же, обыгрываем барсу и Интер, проигрываем айнтрахту, лейпцигу итд

      0
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      Рейтинг: +5963

      Давид59 1 час назад

      Естественно речь идёт о Мюллере. Согласен, он стал совершенно не эффективен. Но в составе постоянно.

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      Рейтинг: +185

      Таврида > Давид59 13 минут назад

      Кому то из "молодых" придется взять на себя роль Левандовски, не справится - полетит в пропасть...

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