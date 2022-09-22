Игроки «Баварии» недовольны принципами выбора состава

Судя по составу Баварии там из старослужащих двое, остальная молодежь, единственное чем я не доволен , как болельщик клуба с 22 стажем, это то что сколько не меняй тренеров, неудобные соперники одни и те же, обыгрываем барсу и Интер, проигрываем айнтрахту, лейпцигу итд
Стали известны причины разногласий между футболистами «Баварии» и главным тренером Юлианом Нагельсманом.
Отдельные игроки мюнхенской команды недовольны принципами выбора состава.
Они считают, что тренер отдает предпочтение более возрастным и статусным футболистам, не обращая внимания на уровень игры.
- «Бавария» идет на 5-м месте в Бундеслиге после 7 туров.
- Контракт Нагельсмана с клубом рассчитан до 2026 года.
- Сообщалось, что его может сменить Томас Тухель.