Орлов сравнил Кассьерру с баскетболистом

Футбольный журналист Геннадий Орлов не в полной мере доволен форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой.

— Но при этом прослеживается проблема с игрой нападающих. В «Сочи» Кассьерра был намного лучше.

— А в «Сочи» у него был другой футбол. Там все играли на него, в том числе и Нобоа. А здесь нет Нобоа. Не случайно «Зенит» хотел его вернуть, потому что тренер понимает: такой игрок, сколько бы ему ни было лет, — это жемчужина.

У бразильцев и колумбийцев разный интеллект. Кассьерра их не понимает, и бразильцы, кажется, его тоже. Вот Дзюба с Халком очень быстро нашли язык.

— Иван Сергеев?

— У него есть хорошие качества, которыми он отличался в «Крыльях Советов». Поэтому его и взяли. Он играет между линиями, по всему фронту. Кассьерра же играет, как баскетбольный центровой, — мало движений. А ему надо убегать от опекунов, совершать ложные рывки, чтобы освободиться и получить мяч. Бразильцы бегут вперед, они смотрят, а Матео закрыт — возле него стоит защитник, и все, он выпадает из атаки.

Сергеев все время открыт. Может быть, он сейчас и не забивает, но Иван очень полезен для команды и в подыгрыше играет. Его для этого «Зенит» и брал, на роль второго нападающего, который подпитывает атаку. Семак им доволен, да и народ дает Сергееву высокую оценку. Но он все-таки должен забивать.