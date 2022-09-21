Куман: «Я хотел Вейналдума в «Барселону», но Лапорта хотел разозлить меня и остановил трансфер»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, почему его задумка по трансферу в команду полузащитника Джорджиньо Вейналдума не осуществилась.
«Я пытался переманить Вейналдума в «Барселону», но не смог, потому что президент Жоан Лапорта хотел меня разозлить и остановил его подписание», – сказал Куман.
- Куман тренировал «Барселону» в 2020-2021 годах.
- С тех пор тренер без работы.
- Вейналдум сейчас арендован «Ромой» у «ПСЖ».
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