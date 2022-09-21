Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Куман: «Я хотел Вейналдума в «Барселону», но Лапорта хотел разозлить меня и остановил трансфер»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, почему его задумка по трансферу в команду полузащитника Джорджиньо Вейналдума не осуществилась.

    «Я пытался переманить Вейналдума в «Барселону», но не смог, потому что президент Жоан Лапорта хотел меня разозлить и остановил его подписание», – сказал Куман.

    • Куман тренировал «Барселону» в 2020-2021 годах.
    • С тех пор тренер без работы.
    • Вейналдум сейчас арендован «Ромой» у «ПСЖ».

    Новости по теме
    Вейналдум пропустит ЧМ-2022 (Football Italia)
    Названы сроки восстановления Вейналдума, сломавшего ногу
    Вейналдум сломал ногу. «Рома» арендовала его в начале августа
    Источник: твиттер Managing Barça

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2022 21:56
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11