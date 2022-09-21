Попов: «Если придет повестка, поеду. Либо в тюрьму, либо на Донбасс – вариантов больше нет»

Экс-футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о введении частичной мобилизации в России.
Ранее бывший игрок сборной России Роман Широков заявил, что готов отправиться на спецоперацию, если получит повестку.
— Широков у нас широкой души человек — депутат, чиновник, кем он уже только не был — не только футболист. За него сказать не могу. За себя могу. Я повестку не получал, наверное, уже старенький. Но если так будет, что я могу сделать?
Я нахожусь в этой стране, подчиняюсь ее законам. Как будет, так будет. Да, нас много чего не устраивает, но я тут ничего не могу сделать, как и многие россияне, которые, возможно, были против или, наоборот, за. Но они поддерживают свое государство.
— Поедете на Донбасс, если придет повестка?
— Видимо, да. Так либо в тюрьму, либо туда. Вариантов больше нет.
- О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин.
- Попову 44 года.
- Он провел 4 матча за сборную Казахстана.