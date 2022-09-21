Попов: «Если придет повестка, поеду. Либо в тюрьму, либо на Донбасс – вариантов больше нет»

Экс-футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о введении частичной мобилизации в России.

Ранее бывший игрок сборной России Роман Широков заявил, что готов отправиться на спецоперацию, если получит повестку.

— Широков у нас широкой души человек — депутат, чиновник, кем он уже только не был — не только футболист. За него сказать не могу. За себя могу. Я повестку не получал, наверное, уже старенький. Но если так будет, что я могу сделать?

Я нахожусь в этой стране, подчиняюсь ее законам. Как будет, так будет. Да, нас много чего не устраивает, но я тут ничего не могу сделать, как и многие россияне, которые, возможно, были против или, наоборот, за. Но они поддерживают свое государство.

— Поедете на Донбасс, если придет повестка?

— Видимо, да. Так либо в тюрьму, либо туда. Вариантов больше нет.