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    Карпин не против, чтобы сборная России сыграла против медийной команды

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность проведения товарищеского матча с медийной командой.

    — Как вам идея товарищеского матча штаба и персонал сборной против команды «Наши парни»?

    — Нормальная идея, сыграем в дыр-дыр.

    — А игра сборной с медиакомандами?

    — Нормально, сыграем шоу.

    • Россию отстранили от отбора к Евро-2024.
    • 24 сентября команда Карпина сыграет в Бишкеке с Киргизией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      unlariemyclels 11 минут назад

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      Рейтинг: +1238

      Lilipyt 49 минут назад

      Еще б с любителями играть....

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