Карпин не против, чтобы сборная России сыграла против медийной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность проведения товарищеского матча с медийной командой.

— Как вам идея товарищеского матча штаба и персонал сборной против команды «Наши парни»?

— Нормальная идея, сыграем в дыр-дыр.

— А игра сборной с медиакомандами?

— Нормально, сыграем шоу.