Карпин не против, чтобы сборная России сыграла против медийной команды

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность проведения товарищеского матча с медийной командой.
— Как вам идея товарищеского матча штаба и персонал сборной против команды «Наши парни»?
— Нормальная идея, сыграем в дыр-дыр.
— А игра сборной с медиакомандами?
— Нормально, сыграем шоу.
- Россию отстранили от отбора к Евро-2024.
- 24 сентября команда Карпина сыграет в Бишкеке с Киргизией.