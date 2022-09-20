Кобелев – о недопуске России на Евро-2024: «Я сразу сказал, что мы мимо на четыре года»

Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев прокомментировал отстранение национальной команды от отборочного турнира к Евро-2024.

«Как исключили нашу сборную из стыковых матчей чемпионата мира-2022, я сразу сказал, что мы мимо на два цикла, а это на четыре года. Ничего нового в этом для меня нет.

За исключением теннисистов, отстранили наших всех спортсменов, поэтому будем вариться в собственном соку, больше нам нечего делать.

Подавать апелляцию в любом случае надо, но, я думаю, всe без результата», – сказал Кобелев.