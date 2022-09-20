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    Кобелев – о недопуске России на Евро-2024: «Я сразу сказал, что мы мимо на четыре года»

    Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев прокомментировал отстранение национальной команды от отборочного турнира к Евро-2024.

    «Как исключили нашу сборную из стыковых матчей чемпионата мира-2022, я сразу сказал, что мы мимо на два цикла, а это на четыре года. Ничего нового в этом для меня нет.

    За исключением теннисистов, отстранили наших всех спортсменов, поэтому будем вариться в собственном соку, больше нам нечего делать.

    Подавать апелляцию в любом случае надо, но, я думаю, всe без результата», – сказал Кобелев.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: Metaratings

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    20.09.2022 23:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      Artemka444 1 час назад

      Нужно забить на эти ФИФА и УЕФА просто!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +401

      lNeTl > Artemka444 1 час назад

      И ни какой им финансовой поддержки,но наши до сих пор платят им деньги, наивные..., ещё верят что вернутся туда, ну-ну

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