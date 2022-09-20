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    Джикия не планирует уезжать в Европу: «Буду играть в России, пока колени не сотрутся»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном отъезде в Европу.

    — Можно уехать в Европу.

    — Зачем? В отпуск?

    — Для мотивации. Там есть еврокубки. Некоторые ребята уезжают.

    — Кто уезжает?

    — Ну вот Захарян был на грани.

    — По поводу Захаряна я уже говорил. Он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, то я буду только рад за него.

    — Тебе уже поздно?

    Да не то что поздно. Я просто не планирую уезжать.

    — То есть ты готов здесь играть до конца карьеры?

    — Пока колени не сотрутся?

    — Например.

    — Почему бы и нет? Пока колени не сотрутся, будем играть.

    — Года два назад ты говорил в интервью, что у тебя заканчивается контракт и хочется в Европу. Что изменилось за это время?

    — Я такого ответа не припомню, надо уточнить.

    • Джикия провел 10 матчей в этом сезоне, сделал 2 ассиста.
    • Контракт 28-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в 2024 году.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +373

      Stavr007 1 минуту назад

      конечно 2+ ляма получает просто так, куда ему ехать ? в медиалигу разве что

      0
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      Рейтинг: +869

      SpartakMoskwa 27 минут назад

      Кому ты там нужен? Ты здесь умудряешься касячить через матч

      0
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      Рейтинг: +5952

      Давид59 32 минуты назад

      Надо уточнить? А если всё же говорил, то поеду?

      0
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