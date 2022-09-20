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  • Джикия не планирует уезжать в Европу: «Буду играть в России, пока колени не сотрутся»

Джикия не планирует уезжать в Европу: «Буду играть в России, пока колени не сотрутся»

20 сентября 2022, 12:30
13

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном отъезде в Европу.

— Можно уехать в Европу.

— Зачем? В отпуск?

— Для мотивации. Там есть еврокубки. Некоторые ребята уезжают.

— Кто уезжает?

— Ну вот Захарян был на грани.

— По поводу Захаряна я уже говорил. Он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, то я буду только рад за него.

— Тебе уже поздно?

Да не то что поздно. Я просто не планирую уезжать.

— То есть ты готов здесь играть до конца карьеры?

— Пока колени не сотрутся?

— Например.

— Почему бы и нет? Пока колени не сотрутся, будем играть.

— Года два назад ты говорил в интервью, что у тебя заканчивается контракт и хочется в Европу. Что изменилось за это время?

— Я такого ответа не припомню, надо уточнить.

  • Джикия провел 10 матчей в этом сезоне, сделал 2 ассиста.
  • Контракт 28-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в 2024 году.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (13)
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Давид59
1663666813
Надо уточнить? А если всё же говорил, то поеду?
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SpartakMoskwa
1663667147
Кому ты там нужен? Ты здесь умудряешься касячить через матч
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Stavr007
1663668676
конечно 2+ ляма получает просто так, куда ему ехать ? в медиалигу разве что
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jek718875
1663669370
Он что остаток карьеры собрался на коленях отыграть
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bomilazdeshnii
1663669568
А у него есть выбор, что-ли? Хоть бы молчал.
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NewLife
1663670097
Провокация синит-экспресса получилась холостым выстрелом, не на того напали, Георгий - тертый калач.
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ВетеR
1663673628
кому ты там нужен ?)
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zigbert
1663674594
Зачем куда то ехать когда все устраивает в Спартаке.
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seekdets
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Эном айс
1663685915
Креативное бешенство и махи ногами не так ценится в Европе, как тута..
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