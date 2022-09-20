Джикия не планирует уезжать в Европу: «Буду играть в России, пока колени не сотрутся»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном отъезде в Европу.

— Можно уехать в Европу.

— Зачем? В отпуск?

— Для мотивации. Там есть еврокубки. Некоторые ребята уезжают.

— Кто уезжает?

— Ну вот Захарян был на грани.

— По поводу Захаряна я уже говорил. Он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, то я буду только рад за него.

— Тебе уже поздно?

— Да не то что поздно. Я просто не планирую уезжать.

— То есть ты готов здесь играть до конца карьеры?

— Пока колени не сотрутся?

— Например.

— Почему бы и нет? Пока колени не сотрутся, будем играть.

— Года два назад ты говорил в интервью, что у тебя заканчивается контракт и хочется в Европу. Что изменилось за это время?

— Я такого ответа не припомню, надо уточнить.