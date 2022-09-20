Джикия не планирует уезжать в Европу: «Буду играть в России, пока колени не сотрутся»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном отъезде в Европу.
— Можно уехать в Европу.
— Зачем? В отпуск?
— Для мотивации. Там есть еврокубки. Некоторые ребята уезжают.
— Кто уезжает?
— Ну вот Захарян был на грани.
— По поводу Захаряна я уже говорил. Он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, то я буду только рад за него.
— Тебе уже поздно?
— Да не то что поздно. Я просто не планирую уезжать.
— То есть ты готов здесь играть до конца карьеры?
— Пока колени не сотрутся?
— Например.
— Почему бы и нет? Пока колени не сотрутся, будем играть.
— Года два назад ты говорил в интервью, что у тебя заканчивается контракт и хочется в Европу. Что изменилось за это время?
— Я такого ответа не припомню, надо уточнить.
- Джикия провел 10 матчей в этом сезоне, сделал 2 ассиста.
- Контракт 28-летнего футболиста со «Спартаком» истекает в 2024 году.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»