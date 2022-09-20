Увольнение Аллегри обойдется «Ювентусу» в 36 миллионов

Стало известна, какую неустойку получит Массимилиано Аллегри в случае увольнения из «Ювентуса».

По информации Calcio e Finanza, туринский клуб будет вынужден заплатить тренеру 19 миллионов евро. Еще 17 миллионов уйдет на налоги.

Суммарно клуб потратит на увольнение Аллегри 36 миллионов евро.