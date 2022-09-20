Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Увольнение Аллегри обойдется «Ювентусу» в 36 миллионов

    Стало известна, какую неустойку получит Массимилиано Аллегри в случае увольнения из «Ювентуса».

    По информации Calcio e Finanza, туринский клуб будет вынужден заплатить тренеру 19 миллионов евро. Еще 17 миллионов уйдет на налоги.

    Суммарно клуб потратит на увольнение Аллегри 36 миллионов евро.

    • «Ювентус» одержал 1 победу в 8 последних матчах.
    • Туринцы идут на 8-м месте в Серии А.

    Новости по теме
    «Ювентус» не контактировал с Тухелем. Интерес со стороны «Баварии» сохраняется
    Погба и его мать взяты под охрану полиции
    Маркизио раскритиковал «Ювентус» и призвал уволить Аллегри. У клуба 1 победа в 8 матчах 1
    Источник: Calcio e Finanza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13905

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну правильно это тренер виноват, что руководство продали якобы НЕ НУЖНЫХ Кулушевски, Бентакура и Демираля, где еще не продлили контракты с Дибалой, Бернардески и с Костой, но оставили кривоногих, как Щесны, Ругани и Шильо

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11