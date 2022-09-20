Увольнение Аллегри обойдется «Ювентусу» в 36 миллионов

Ну правильно это тренер виноват, что руководство продали якобы НЕ НУЖНЫХ Кулушевски, Бентакура и Демираля, где еще не продлили контракты с Дибалой, Бернардески и с Костой, но оставили кривоногих, как Щесны, Ругани и Шильо
Стало известна, какую неустойку получит Массимилиано Аллегри в случае увольнения из «Ювентуса».
По информации Calcio e Finanza, туринский клуб будет вынужден заплатить тренеру 19 миллионов евро. Еще 17 миллионов уйдет на налоги.
Суммарно клуб потратит на увольнение Аллегри 36 миллионов евро.
- «Ювентус» одержал 1 победу в 8 последних матчах.
- Туринцы идут на 8-м месте в Серии А.