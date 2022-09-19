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    Семин: «Как «Локомотиву» быть дальше? Задайте этот вопрос Цорну, Плутнику и Леонченко»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о ситуации в московском клубе.

    «Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как «Локомотиву» быть дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — сказал Сeмин.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Это повторение клубного антирекорда.
    • Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25722

      vladimir-7 15 минут назад

      Они ответят, что их всё устраивает, деньги пилим, а больше ничего не надо.

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