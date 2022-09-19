Семин: «Как «Локомотиву» быть дальше? Задайте этот вопрос Цорну, Плутнику и Леонченко»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о ситуации в московском клубе.

«Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как «Локомотиву» быть дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — сказал Сeмин.