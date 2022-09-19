«Бьет по настроению и мотивации». Джикия – об отсутствии еврокубков

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о неучастии российских клубов в еврокубковых турнирах.

«Нет ли ощущения, что отсутствие еврокубков не особо влияет? Думаю, что влияет всe равно. На настроение прежде всего.

Когда ты играешь и понимаешь, что можешь бороться за дополнительные еврокубки, а не только за призовые места в чемпионате, это дополнительная мотивация.

И когда еe нет, непонятно, когда она будет, это немножко по настроению бьeт», – заявил Джикия.