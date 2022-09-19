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    «Бьет по настроению и мотивации». Джикия – об отсутствии еврокубков

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о неучастии российских клубов в еврокубковых турнирах.

    «Нет ли ощущения, что отсутствие еврокубков не особо влияет? Думаю, что влияет всe равно. На настроение прежде всего.

    Когда ты играешь и понимаешь, что можешь бороться за дополнительные еврокубки, а не только за призовые места в чемпионате, это дополнительная мотивация.

    И когда еe нет, непонятно, когда она будет, это немножко по настроению бьeт», – заявил Джикия.

    • Команды РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.
    • В прошлом сезоне «Спартак» вышел с 1-го места из группы Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7893

      piligrim1986 7 минут назад

      да хорошь трындеть, вы тут играть научитесь сначала, какие еврокубки, ты о чем?

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      Рейтинг: +639

      Zenit40k 29 минут назад

      Спартаку то какая разница,гыгы

      0
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      Рейтинг: +5952

      Давид59 35 минут назад

      "Непонятно когда мотивация будет". Зависит только от политиков. Аууу! Политики!

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