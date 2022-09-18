«Десятый тур, какое чемпионство?» Умяров отреагировал на слова Барриоса о «Зените»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова полузащитника Вильмара Барриоса, который заявил, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом.

«Слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? Как реагировать на чужие слова? Ребят, десятый тур, какое чемпионство? Надо говорить об игре команды», — сказал Умяров.