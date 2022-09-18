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    «Десятый тур, какое чемпионство?» Умяров отреагировал на слова Барриоса о «Зените»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова полузащитника Вильмара Барриоса, который заявил, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом.

    «Слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? Как реагировать на чужие слова? Ребят, десятый тур, какое чемпионство? Надо говорить об игре команды», — сказал Умяров.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17118

      paracetamol 1 час назад

      Его уже до начала сезона все называли чемпионом. Что такого этот сопляк нового услышал?

      0
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      Рейтинг: +15583

      NewLife 1 час назад

      Студентка преподу:
      - поставите мне зачет ?
      - поживем, увидим;
      - нет, сначала увидим, потом поживем)

      0
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      Рейтинг: +1431

      Artemka444 1 час назад

      Вы когда 4 матча подряд выйграли, тоже уже про чемпионство запели!!!

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