«Десятый тур, какое чемпионство?» Умяров отреагировал на слова Барриоса о «Зените»

Его уже до начала сезона все называли чемпионом. Что такого этот сопляк нового услышал?
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова полузащитника Вильмара Барриоса, который заявил, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом.
«Слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? Как реагировать на чужие слова? Ребят, десятый тур, какое чемпионство? Надо говорить об игре команды», — сказал Умяров.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
- Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.