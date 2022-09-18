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    «Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4818

      PAREVG. 42 минуты назад

      В этом матче мои симпатии на стороне Спартака.
      Надеюсь после сегодняшнего поражения Локо, ВСЕХ бюргеров выгонят на уй.

      0
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      Рейтинг: +5836

      subbotaspartak 1 час назад

      Если сегодня не выиграем - вернёмся окончательно в прошлый сезон. Вперёд Спартак!

      0
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      Рейтинг: +36

      Эном айс 1 час назад

      Серьёзная заявка. Растафарианца обидчивого выпустили с первых минут.
      Чем ответит Пе-дриньо?)

      2
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      Рейтинг: +9986

      R_a_i_n 1 час назад

      Оооооооххоооооооо..... Николсон в старте!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +397

      egor tikhonov > R_a_i_n 58 минут назад

      если действительно,что то может,то должен рвать сегодня. у него пан или пропал(

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      Рейтинг: +3759

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Удачи Спартаку !

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