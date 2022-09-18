«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

В этом матче мои симпатии на стороне Спартака.
Надеюсь после сегодняшнего поражения Локо, ВСЕХ бюргеров выгонят на уй.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.