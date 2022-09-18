Ларин: «У Пиняева было много хейтеров. Надеюсь, он их размочит»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что у игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева есть хейтеры.

«У Пиняева за последние годы было много хейтеров. Надеюсь, своей игрой он их размочит», – сказал Ларин.