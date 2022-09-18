Ларин: «У Пиняева было много хейтеров. Надеюсь, он их размочит»

В своё время Л. Яшина не понимали потому что он играл вне ворот, и это нормально; но Пиняев пошёл совсем далеко! не уверен что такая игра приносит пользу команде. Такому вратарю ещё бы тутурву как у Мамая и поцелуйчик на шею как у Айртона - и жизнь удалась!
Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что у игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева есть хейтеры.
«У Пиняева за последние годы было много хейтеров. Надеюсь, своей игрой он их размочит», – сказал Ларин.
- Пиняев летом перенес пневмоторакс.
- Контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.
- Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».