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    Ларин: «У Пиняева было много хейтеров. Надеюсь, он их размочит»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что у игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева есть хейтеры.

    «У Пиняева за последние годы было много хейтеров. Надеюсь, своей игрой он их размочит», – сказал Ларин.

    • Пиняев летом перенес пневмоторакс.
    • Контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.
    • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +533

      semm 1 час назад

      В своё время Л. Яшина не понимали потому что он играл вне ворот, и это нормально; но Пиняев пошёл совсем далеко! не уверен что такая игра приносит пользу команде. Такому вратарю ещё бы тутурву как у Мамая и поцелуйчик на шею как у Айртона - и жизнь удалась!

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