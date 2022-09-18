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    Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на информацию, что они получают российское гражданство

    Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос, действительно ли игроки получают российское гражданство.

    «Могут ли Малком и Клаудиньо сменить гражданство? Не знаю, что ответить на этот вопрос. Я с ними не разговаривал на эту тему», – сказал Гарсия.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: телеграм-канал «Обригадо, мистер»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +98100

      zigbert 4 минуты назад

      В Зените наверняка их уговаривают сделать это чтобы закупить еще бразильцев для усиления.

      1
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      Рейтинг: +5635

      rash1959 17 минут назад

      Паспорт получат , и в окопы можно отправить. мобилизация, если вдруг.

      1
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      Рейтинг: +4840

      Enter2006 > rash1959 2 минуты назад

      Врядли они откажутся от основного гражданства, будет двойное. Т.ч. как мобилизация - быстрый с.ъ.е.б.и.н.г. на родину с мешками государственного РФ газобабла.

      1
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      Рейтинг: +26316

      slavutiq70 38 минут назад

      Смотрю Малком уже 22 ляма стоит , подпортили ***** товар , брали за 40 лямов ,,,,

      2
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      Рейтинг: +4840

      Enter2006 53 минуты назад

      Видимо получают гражданство, это как в к/ф "Служебный роман":

      — Вы купили новые сапоги, Вера?
      — Да вот, ещё не решила, Людмила Прокофьевна... Вам нравятся?
      — Очень вызывающие, я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё!
      — Значит, хорошие сапоги, надо брать.

      1
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      Рейтинг: +651

      Красногвардейчик 57 минут назад

      Значит получают, когда агент так говорит

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