Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на информацию, что они получают российское гражданство

В Зените наверняка их уговаривают сделать это чтобы закупить еще бразильцев для усиления.
Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос, действительно ли игроки получают российское гражданство.
«Могут ли Малком и Клаудиньо сменить гражданство? Не знаю, что ответить на этот вопрос. Я с ними не разговаривал на эту тему», – сказал Гарсия.
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
- Клаудиньо в России с прошлого года.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.