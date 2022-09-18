Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на информацию, что они получают российское гражданство

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос, действительно ли игроки получают российское гражданство.

«Могут ли Малком и Клаудиньо сменить гражданство? Не знаю, что ответить на этот вопрос. Я с ними не разговаривал на эту тему», – сказал Гарсия.