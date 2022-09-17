Карпин: «Обыграли «Крылья Советов» на жилах, на полусогнутых»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли», – сказал тренер.