Карпин: «Обыграли «Крылья Советов» на жилах, на полусогнутых»

Какое "на жилах"???
ПОПЁРЛО, как Торпедо в матче с ЦСКА.
Засчитай судья гол в ворота Ростова, который не пойми почему был отменён, да забей кривоногий Коваленко из совсем уж "убойной" позиции, что тогда бы "вещал?
Сказал бы прямо: "Сказочно повезло, но это игра", и все бы поняли.
Профессиональный словоблуд.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
«Радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли», – сказал тренер.
- «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
- Команда ни разу в сезоне не проиграла.
- После матча Карпин отправляется в расположение сборной России, которую тоже тренирует.