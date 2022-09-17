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    Карпин: «Обыграли «Крылья Советов» на жилах, на полусогнутых»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли», – сказал тренер.

    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда ни разу в сезоне не проиграла.
    • После матча Карпин отправляется в расположение сборной России, которую тоже тренирует.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19807

      derrik2000 1 час назад

      Какое "на жилах"???
      ПОПЁРЛО, как Торпедо в матче с ЦСКА.
      Засчитай судья гол в ворота Ростова, который не пойми почему был отменён, да забей кривоногий Коваленко из совсем уж "убойной" позиции, что тогда бы "вещал?
      Сказал бы прямо: "Сказочно повезло, но это игра", и все бы поняли.
      Профессиональный словоблуд.

      1
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      Рейтинг: +39133

      Project Бабангида 1 час назад

      сколько таких уже было....залетают в Ростов на понтах, а уползают на полусогнутых

      1
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      Рейтинг: +48

      Вот как то так 2 часа назад

      выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли»,======Такая победа всегда выше крыши.

      0
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      Рейтинг: +26306

      slavutiq70 2 часа назад

      Молодец Валера , имея состав на 8-10 место идти в лидерах ,,, вот кто лучший тренер месяца а не как не Семак ,,,,

      6
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      Рейтинг: +3696

      minaev23 > slavutiq70 40 минут назад

      Со своими пацанами ! Без легионеров!

      1
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      Рейтинг: +20

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Карпин топ тренер

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