ЦСКА назвал срок восстановления Дивеева. У игрока перелом

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в матче десятого тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).
«У Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости
В течение ближайших дней он будет проходить курс стартовой терапии, и за это время будет определена окончательная тактика лечения.
Ориентировочный срок лечения составит не менее трeх месяцев», – написал ЦСКА.
- Таким образом, Дивеев не сыграет до конца года.
- 22-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.
Источник: телеграм-канал ЦСКА