ЦСКА назвал срок восстановления Дивеева. У игрока перелом

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в матче десятого тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

«У Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости

В течение ближайших дней он будет проходить курс стартовой терапии, и за это время будет определена окончательная тактика лечения.

Ориентировочный срок лечения составит не менее трeх месяцев», – написал ЦСКА.