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    ЦСКА назвал срок восстановления Дивеева. У игрока перелом

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в матче десятого тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

    «У Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости

    В течение ближайших дней он будет проходить курс стартовой терапии, и за это время будет определена окончательная тактика лечения.

    Ориентировочный срок лечения составит не менее трeх месяцев», – написал ЦСКА.

    • Таким образом, Дивеев не сыграет до конца года.
    • 22-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, забил гол, сделал ассист.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5468

      ySS 30 минут назад

      Для Цска это серьёзная потеря, парню здоровья и возвращения на поле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +994

      OOOVVV. 1 час назад

      Здоровья Игорю, потея для команды большая, тем более наблюдается игровой спад у ведущих игроков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17505

      житель СПб 1 час назад

      Здоровья парню! И играть более аккуратно, менее грубо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +829

      dimag 2 часа назад

      А мы не Зенит , для ЦСКА это огромная потеря (

      3
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      Рейтинг: +7454

      BarStep 2 часа назад

      Очень жаль..

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