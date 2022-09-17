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    Джикия рассказал, за что благодарен Федуну

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

    – В августе завершилась эпоха Леонида Арнольдовича Федуна в «Спартаке». Что можешь сказать ему на прощание?

    – Будет правильнее говорить о тех годах, что я сам был в клубе, то есть с конца 2016-го. Знаю, что Леонид Арнольдович одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен.

    Вместе нам удалось выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. Этих трофеев все долго ждали. Были также серебряные и бронзовые медали.

    И как человеку, и как руководителю хочу сказать Леониду Арнольдовичу огромное спасибо. Он четко дал нам понять, что даже после ухода из клуба останется для команды другом и преданным болельщиком.

    Будем на связи. И обязательно проведем совместный ужин.

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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    Источник: сайт «Спартака»

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