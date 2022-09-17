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    Дивеев может не поехать в сборную России

    Участие центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева в сентябрьском сборе национальной сборной России находится под вопросом.

    «Буквально вчера у Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре [с «Торпедо»], он парень мужественный.

    Но после матча будет организовано дообследование, после которого будет ясно, насколько серьезна проблема и сможет ли он помочь национальной сборной в ближайшем товарищеском матче против Киргизии.

    Это будет ясно завтра. А сегодня надеемся, что все будет хорошо. ЦСКА всегда будет первым», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

    • Россия должна сыграть с Киргизией 24 сентября в Бишкеке.
    • В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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