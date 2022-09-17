Дивеев может не поехать в сборную России

Участие центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева в сентябрьском сборе национальной сборной России находится под вопросом.

«Буквально вчера у Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре [с «Торпедо»], он парень мужественный.

Но после матча будет организовано дообследование, после которого будет ясно, насколько серьезна проблема и сможет ли он помочь национальной сборной в ближайшем товарищеском матче против Киргизии.

Это будет ясно завтра. А сегодня надеемся, что все будет хорошо. ЦСКА всегда будет первым», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.