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    Джикия: «Сегодняшний «Спартак» зависит от Мартинса и Литвинова. Дожили»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о влиянии травм на последние результаты команды.

    – Поражения от «Зенита» и «Ростова» случились на фоне серьезных кадровых потерь. Как команда перенесла эти неудачи?

    – Это были игры с соперниками из верхней части таблицы. У нас не все получилось. Так совпало, что оба раза вели в счете, но в итоге уступили.

    Мы тщательно разобрали матчи, чтобы не повторить допущенных ошибок и скорее реабилитироваться.

    Если говорить о травмах, то можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили».

    Но если серьезно, то это действительно потери: ребята стабильно выходили в основном составе.

    • «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ после 9 туров.
    • Команда проиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5743

      Беспонтий 47 минут назад

      ну если ещё соболева и промеса с зобниным убрать

      то из самары спартак вернулся бы не на щите
      а со щитом в одном месте
      ибо это даже не минус бразильцы у зенита
      это уже медиакоманда "б-б"

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