Джикия: «Сегодняшний «Спартак» зависит от Мартинса и Литвинова. Дожили»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о влиянии травм на последние результаты команды.
– Поражения от «Зенита» и «Ростова» случились на фоне серьезных кадровых потерь. Как команда перенесла эти неудачи?
– Это были игры с соперниками из верхней части таблицы. У нас не все получилось. Так совпало, что оба раза вели в счете, но в итоге уступили.
Мы тщательно разобрали матчи, чтобы не повторить допущенных ошибок и скорее реабилитироваться.
Если говорить о травмах, то можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили».
Но если серьезно, то это действительно потери: ребята стабильно выходили в основном составе.
- «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ после 9 туров.
- Команда проиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате.
Источник: сайт «Спартака»