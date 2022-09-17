Джикия: «Сегодняшний «Спартак» зависит от Мартинса и Литвинова. Дожили»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о влиянии травм на последние результаты команды.

– Поражения от «Зенита» и «Ростова» случились на фоне серьезных кадровых потерь. Как команда перенесла эти неудачи?

– Это были игры с соперниками из верхней части таблицы. У нас не все получилось. Так совпало, что оба раза вели в счете, но в итоге уступили.

Мы тщательно разобрали матчи, чтобы не повторить допущенных ошибок и скорее реабилитироваться.

Если говорить о травмах, то можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили».

Но если серьезно, то это действительно потери: ребята стабильно выходили в основном составе.