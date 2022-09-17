Джикия: «Вынужден признать, Соболев – классный нападающий»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре партнера по команде Александра Соболева.

– В начале сезона у Соболева не ладилось с результативностью. Сейчас голы вернулись.

– В том числе с моей помощью: в Ростове он забил с моей подачи, «Факелу» тоже с моего паса. Вынужден признать, что Соболев – классный нападающий.

А в такой ситуации, даже если качественный форвард не забивает, но продолжает усердно работать и верить в то, что делает, его обязательно должно прорвать.