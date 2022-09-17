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    Джикия: «Вынужден признать, Соболев – классный нападающий»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре партнера по команде Александра Соболева.

    – В начале сезона у Соболева не ладилось с результативностью. Сейчас голы вернулись.

    – В том числе с моей помощью: в Ростове он забил с моей подачи, «Факелу» тоже с моего паса. Вынужден признать, что Соболев – классный нападающий.

    А в такой ситуации, даже если качественный форвард не забивает, но продолжает усердно работать и верить в то, что делает, его обязательно должно прорвать.

    • В этом сезоне Соболев забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
    • «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +111

      Romeo 123 30 минут назад

      Классный дельфин

      0
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 54 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +19750

      derrik2000 1 час назад

      Какой "классный нападающий"???
      Его закрыть нормальному защитнику, как два пальца об асфальт!
      Что потом?
      А потом "жёлтая" Соболеву, вторая "жёлтая", волшебным образом превращающаяся в "красную"...
      Истерик он, а не КЛАССНЫЙ нападающий.
      Я думал всегда, что Олега Блохина во 2-й половине его игроцкой карьеры никто по "истеричности" не переплюнет.
      Ошибся...

      4
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      Рейтинг: +808

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Ну если на то пошло, то пора признать и Заболотного меганапом, а Дзюбу первым парнем на турецкой деревне. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +184

      гууд 1 час назад

      Придётся признать кокорин футболист...

      3
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      Рейтинг: +88

      ЭтожЯ 1 час назад

      Нападает хорошо , бодается .

      2
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      Рейтинг: +5743

      Беспонтий > ЭтожЯ 1 час назад

      и "бьёт- бежит"
      и когда надо и не надо хорошо лежит

      5
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      Рейтинг: +15552

      NewLife 2 часа назад

      Соболь хорошо видит и понимает игру, обладает неплохой техникой и дриблингом, но очень часто его подводит отсутствие хладнокровия.

      2
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      Рейтинг: +481

      KPCC-SPB > NewLife 2 часа назад

      да у ваших у всех если чесно нервишки подводят, психологически не устойчивые, потому и нам регулярно задувают, нету уверенности в себе

      2
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      Рейтинг: +857

      SpartakMoskwa > NewLife 1 час назад

      Техника и дриблинг серьезно????

      3
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      Рейтинг: +1640

      22 raza chemp > SpartakMoskwa 1 час назад

      Не ну до ванечки игнатьева оч далеко, 3 гола за 3 сезона кто так сможет еще, может только холанд

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      Рейтинг: +7476

      Томик > SpartakMoskwa 3 минуты назад

      Конечно, а что не так?

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