Джикия: «Вынужден признать, Соболев – классный нападающий»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре партнера по команде Александра Соболева.
– В начале сезона у Соболева не ладилось с результативностью. Сейчас голы вернулись.
– В том числе с моей помощью: в Ростове он забил с моей подачи, «Факелу» тоже с моего паса. Вынужден признать, что Соболев – классный нападающий.
А в такой ситуации, даже если качественный форвард не забивает, но продолжает усердно работать и верить в то, что делает, его обязательно должно прорвать.
- В этом сезоне Соболев забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
- «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
Источник: сайт «Спартака»