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  • Джикия: «Вынужден признать, Соболев – классный нападающий»

Джикия: «Вынужден признать, Соболев – классный нападающий»

17 сентября 2022, 13:34
12

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре партнера по команде Александра Соболева.

– В начале сезона у Соболева не ладилось с результативностью. Сейчас голы вернулись.

– В том числе с моей помощью: в Ростове он забил с моей подачи, «Факелу» тоже с моего паса. Вынужден признать, что Соболев – классный нападающий.

А в такой ситуации, даже если качественный форвард не забивает, но продолжает усердно работать и верить в то, что делает, его обязательно должно прорвать.

  • В этом сезоне Соболев забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
  • «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (12)
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NewLife
1663411278
Соболь хорошо видит и понимает игру, обладает неплохой техникой и дриблингом, но очень часто его подводит отсутствие хладнокровия.
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Беспонтий
1663414492
и "бьёт- бежит" и когда надо и не надо хорошо лежит
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гууд
1663414566
Придётся признать кокорин футболист...
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derrik2000
1663416196
Какой "классный нападающий"??? Его закрыть нормальному защитнику, как два пальца об асфальт! Что потом? А потом "жёлтая" Соболеву, вторая "жёлтая", волшебным образом превращающаяся в "красную"... Истерик он, а не КЛАССНЫЙ нападающий. Я думал всегда, что Олега Блохина во 2-й половине его игроцкой карьеры никто по "истеричности" не переплюнет. Ошибся...
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oneniahade
1663416816
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Romeo 123
1663418260
Классный дельфин
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zigbert
1663442470
Очень полезный для Спартака нападающий. Забивать сейчас стал меньше так как стал выполнять другие функции в игре -прессинг у чужой штрафной. Играет на команду. не только забивает но и у него уже много голевых передач. Но плохо что Александр любит конфликтовать судьями. Над этим ему надо работать.
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ВетеR
1663471532
Кукушка хвалит петуха ,за то что хвалит он кукушку
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