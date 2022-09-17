Джикия высказался о спаде «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о результатах команды в этом сезоне.

– «Спартак» успешно начал чемпионат, и многие вокруг заговорили о перспективах борьбы за титул. Затем случилась пара поражений, и тут же появилось много жесткой критики. Привык к такой резкой смене настроений?

– Это классическая ситуация, поэтому говорю во всех последних интервью, что не надо делать преждевременных выводов и наступать на одни и те же грабли.

Ребят в команде прошу о том же самом: не клевать на провокационные вопросы после победных матчей, а продолжать спокойно работать.

Очки будем считать в конце сезона.