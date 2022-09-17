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    Джикия высказался о спаде «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о результатах команды в этом сезоне.

    – «Спартак» успешно начал чемпионат, и многие вокруг заговорили о перспективах борьбы за титул. Затем случилась пара поражений, и тут же появилось много жесткой критики. Привык к такой резкой смене настроений?

    – Это классическая ситуация, поэтому говорю во всех последних интервью, что не надо делать преждевременных выводов и наступать на одни и те же грабли.

    Ребят в команде прошу о том же самом: не клевать на провокационные вопросы после победных матчей, а продолжать спокойно работать.

    Очки будем считать в конце сезона.

    • «Спартак» набрал 16 очков в 9 турах РПЛ.
    • Команда занимает 5-е место в таблице лиги.
    • В Кубке москвичи идут без потерь.

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    Источник: сайт «Спартака»

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