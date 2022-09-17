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    «Почему не проставляешься? У тебя денег хватит?». Карпин поздравил Щетинина со свадьбой

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к полузащитнику Кириллу Щетинину перед тренировкой в пятницу.

    Он поздравил футболиста со свадьбой и получением награды за лучший гол прошлого сезона.

    «Щит, нормальная зарплата? Небольшая, да? Или большая? Чего молчишь? Маленькая или большая? Нормальная?

    А почему тогда не проставляешься? Ему сейчас вручили статуэтку – за лучший гол сезона. А ещe и за то, что молодожeн. У тебя денег хватит?

    Вы даже салатика не поели нигде. Чего за команда, я не понимаю? Так что, Щит, можете сегодня скооперироваться. Всe, ладно, давай, поздравляю», – сказал Карпин.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1378

      Mariner 20 минут назад

      Валера по ходу так и не нашёл кавалера - ревнует )))

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      Рейтинг: +4817

      Enter2006 1 час назад

      Срочно сделать ведро оливье и пригласить Карпина и коллег, иначе нельзя ))

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