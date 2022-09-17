«Почему не проставляешься? У тебя денег хватит?». Карпин поздравил Щетинина со свадьбой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к полузащитнику Кириллу Щетинину перед тренировкой в пятницу.

Он поздравил футболиста со свадьбой и получением награды за лучший гол прошлого сезона.

«Щит, нормальная зарплата? Небольшая, да? Или большая? Чего молчишь? Маленькая или большая? Нормальная?

А почему тогда не проставляешься? Ему сейчас вручили статуэтку – за лучший гол сезона. А ещe и за то, что молодожeн. У тебя денег хватит?

Вы даже салатика не поели нигде. Чего за команда, я не понимаю? Так что, Щит, можете сегодня скооперироваться. Всe, ладно, давай, поздравляю», – сказал Карпин.