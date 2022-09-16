Михаил Кержаков: «Матч с Киргизией нужен. Надо держать сборную в тонусе»

Какой нх тонус-конус нужен сборной? Все игроки, включенные в состав сборной, играют в своих командах и находятся в хорошей форме.
Голкипер сборной России Михаил Кержаков одобряет проведение товарищеского матча против Киргизии.
«Насколько сборной сейчас нужен матч с Киргизией? Какой бы ни была ситуация, думаю, надо стараться делать так, чтобы сборная была в тонусе. Считаю, что это правильно», – сказал Кержаков.
- Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
- Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- Кержакову 35 лет, это его дебютный вызов в сборную.