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    Михаил Кержаков: «Матч с Киргизией нужен. Надо держать сборную в тонусе»

    Голкипер сборной России Михаил Кержаков одобряет проведение товарищеского матча против Киргизии.

    «Насколько сборной сейчас нужен матч с Киргизией? Какой бы ни была ситуация, думаю, надо стараться делать так, чтобы сборная была в тонусе. Считаю, что это правильно», – сказал Кержаков.

    • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.
    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Кержакову 35 лет, это его дебютный вызов в сборную.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25710

      vladimir-7 30 минут назад

      Какой нх тонус-конус нужен сборной? Все игроки, включенные в состав сборной, играют в своих командах и находятся в хорошей форме.

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