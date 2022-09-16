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    «После «Динамо» он купил объекты недвижимости в Европе». Гурцкая рассказал, как Черчесов в 2014 году договорился со «Спартаком», но принял «Динамо»

    Станислав Черчесов в 2014 году мог вновь возглавить «Спартак», но в итоге решил принять предложение «Динамо». Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

    «2014 год. Черчесов уже все, должен стать тренером «Спартака». Идет банкет перед подписанием хорошего контракта. Обсуждают детали с Леонидом Федуном, генеральным директором. Тогда Черчесов тренировал еще «Амкар».

    Но вечером Черчесова попросили заехать на пять минут и выслушать предложение «Динамо». Он сказал им, что уже почти договорился со «Спартаком», не может. Однако Борис Ротенберг сделал предложение, от которого нельзя отказаться.

    На следующий день Черчесов принял «Динамо». Сумма была хорошая. После «Динамо» Черчесов купил несколько объектов недвижимости в Европе», – сообщил Гурцкая.

    • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • В «Динамо» Черчесов был в 2014-2015 годах.
    • Сейчас тренер работает в «Ференцвароше».

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9907

      R_a_i_n 42 минуты назад

      Только теперь эти объекты могут изъять!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11435

      Алексей З 1 час назад

      Ну а что здесь обсуждать?
      Коммунизм ещё не построили и деньги никто не отменял.

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