«После «Динамо» он купил объекты недвижимости в Европе». Гурцкая рассказал, как Черчесов в 2014 году договорился со «Спартаком», но принял «Динамо»

Станислав Черчесов в 2014 году мог вновь возглавить «Спартак», но в итоге решил принять предложение «Динамо». Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

«2014 год. Черчесов уже все, должен стать тренером «Спартака». Идет банкет перед подписанием хорошего контракта. Обсуждают детали с Леонидом Федуном, генеральным директором. Тогда Черчесов тренировал еще «Амкар».

Но вечером Черчесова попросили заехать на пять минут и выслушать предложение «Динамо». Он сказал им, что уже почти договорился со «Спартаком», не может. Однако Борис Ротенберг сделал предложение, от которого нельзя отказаться.

На следующий день Черчесов принял «Динамо». Сумма была хорошая. После «Динамо» Черчесов купил несколько объектов недвижимости в Европе», – сообщил Гурцкая.