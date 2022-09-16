Комличенко рассказал, что для Карпина значат матчи против «Спартака»

Ну раскрепостились и что ? Не припомню не одной комбинации.
Вы раскрепостились и на сцену вышли Рыбус и Умяров, тут вам фишка и попёрла.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал понять, что значит для его клуба соперничество со «Спартаком».
«Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всe удачно складывается. Мы просто выполняем требования Валерия Карпина – и это срабатывает.
Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: «Это «Спартак»! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились», – сказал Комличенко.
- В последнем туре РПЛ «Ростов» победил «Спартак» (4:2).
- Карпин ранее тренировал «Спартак», дважды брал с командой серебро РПЛ.
- «Ростов» идет в сезоне РПЛ без поражений.