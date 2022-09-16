Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Комличенко рассказал, что для Карпина значат матчи против «Спартака»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал понять, что значит для его клуба соперничество со «Спартаком».

    «Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всe удачно складывается. Мы просто выполняем требования Валерия Карпина – и это срабатывает.

    Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: «Это «Спартак»! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились», – сказал Комличенко.

    • В последнем туре РПЛ «Ростов» победил «Спартак» (4:2).
    • Карпин ранее тренировал «Спартак», дважды брал с командой серебро РПЛ.
    • «Ростов» идет в сезоне РПЛ без поражений.

    Новости по теме
    «Вот, пожалуйста, это Медиалига». Карпин пошутил над игроком «Ростова» на тренировке 2
    Карпин объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак» 11
    Карпин перенес объявление окончательного состава сборной России на сентябрьский сбор
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11435

      Алексей З 1 час назад

      Ну раскрепостились и что ? Не припомню не одной комбинации.
      Вы раскрепостились и на сцену вышли Рыбус и Умяров, тут вам фишка и попёрла.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11