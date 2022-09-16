Комличенко рассказал, что для Карпина значат матчи против «Спартака»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал понять, что значит для его клуба соперничество со «Спартаком».

«Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всe удачно складывается. Мы просто выполняем требования Валерия Карпина – и это срабатывает.

Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: «Это «Спартак»! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились», – сказал Комличенко.