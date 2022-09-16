Россия и Казахстан ведут переговоры о проведении товарищеского матча

Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Олжас Абраев сообщил, что организация ведет переговоры с Россией о проведении товарищеского матча.

Казахстанцы предложили сыграть 16 ноября, но эта дата не устроила РФС. Ищутся другие варианты.