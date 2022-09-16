Россия и Казахстан ведут переговоры о проведении товарищеского матча

Казахи тоже откажутся. Играйте с дружественными сборными. Белоруссия, ДНР и ЛНР. С сборной Крыма. Может китайцы согласятся. Остальные боятся попасть под санкции.
Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Олжас Абраев сообщил, что организация ведет переговоры с Россией о проведении товарищеского матча.
Казахстанцы предложили сыграть 16 ноября, но эта дата не устроила РФС. Ищутся другие варианты.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- На 19 ноября намечен товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.