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    Россия и Казахстан ведут переговоры о проведении товарищеского матча

    Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Олжас Абраев сообщил, что организация ведет переговоры с Россией о проведении товарищеского матча.

    Казахстанцы предложили сыграть 16 ноября, но эта дата не устроила РФС. Ищутся другие варианты.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • На 19 ноября намечен товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2255

      АЛЕКС 58 3 часа назад

      Казахи тоже откажутся. Играйте с дружественными сборными. Белоруссия, ДНР и ЛНР. С сборной Крыма. Может китайцы согласятся. Остальные боятся попасть под санкции.

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      Рейтинг: +181

      Таврида > АЛЕКС 58 2 часа назад

      Крым и так Россия, ДНР и ЛНР скоро станут, так что пока Казахстан иностранная сборная.

      2
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      Рейтинг: +2255

      АЛЕКС 58 > Таврида 1 час назад

      И Таврия играет в РПЛ,и Сбербанк в Крыму работает,и заправки наши,Лукойл,Газпром,Совнефть...правда,сосед!? Три дня как приехал из Крыма,часто там бываю,родственники живут в Крыму. Вот такой он наш!

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      Рейтинг: +39

      Спокойно...Я Дубровский > Таврида 34 минуты назад

      пока Казахстан иностранная сборная.======Чувачок, Крым такая Россия что крымские команды в РФС не берут, а ты там чота про Казахстан 3,14 zдишь.)))

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      Рейтинг: +17097

      paracetamol > АЛЕКС 58 14 минут назад

      С ЛДНР можно было бы сыграть. Отозвать гранатометчиков и снайперов с фронта, они бы показали класс нашим толстосумам!

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