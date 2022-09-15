Комличенко: «Со «Спартаком» Уткин дал Де Брюйне. Наша связь становится ментальной»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о совместной игре с полузащитником Даниилом Уткиным.

«Наша связь перерастает в ментальную. Он знает, как действую я, я – как действует он. Начинаю чувствовать тайминг его передач.

В моменте с голом в ворота «Спартака» Утя мне конфету отдал – пас уровня Лиги чемпионов. Мне даже принимать не надо было, просто развернулся и в касание пробил.

Даня Де Брюйне дал. Я чувствовал, что он может отдать, поэтому остался на линии офсайда. Был уверен на 100%, что засчитают гол. Краем глаза видел, что защитник задержался.

Самый лeгкий гол в карьере? Ну нет. Самые лeгкие – в пустые ворота, это моe любимое. А здесь надо было вратаря переиграть, исполнить.

В команде уже шутят: если Утя в голову подаст, то можно даже от мяча отвернуться – всe равно залетит», – рассказал Комличенко.