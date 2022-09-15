Комличенко: «Дедушка хотел приехать на матч. Узнал про Fan ID и сказал, что посмотрит дома»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о проблемах с посещением матчей членами семьи из-за введения Fan ID.
«У меня дочке годик – мы ей до сих пор не сделали Fan ID, потому что надо еe вести в МФЦ, фотографировать. По итогу на стадионе в этом сезоне она ещe не была.
Сына водили дважды в МФЦ, потому что не сразу смогли правильно сделать фото.
Дедушка у меня хотел приехать на матч, но узнал про Fan ID – и не захотел таскаться в МФЦ. Сказал, что лучше дома посмотрит.
Думаю, такая история не у меня одного», – заявил Комличенко.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Чемпионат»