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    Комличенко: «Дедушка хотел приехать на матч. Узнал про Fan ID и сказал, что посмотрит дома»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о проблемах с посещением матчей членами семьи из-за введения Fan ID.

    «У меня дочке годик – мы ей до сих пор не сделали Fan ID, потому что надо еe вести в МФЦ, фотографировать. По итогу на стадионе в этом сезоне она ещe не была.

    Сына водили дважды в МФЦ, потому что не сразу смогли правильно сделать фото.

    Дедушка у меня хотел приехать на матч, но узнал про Fan ID – и не захотел таскаться в МФЦ. Сказал, что лучше дома посмотрит.

    Думаю, такая история не у меня одного», – заявил Комличенко.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.09.2022 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11924

      BRO_football 56 минут назад

      Вот как раньше удобно было. Внезапно захотел на футбол - купил билет и пошёл, захватив только паспорт! И таких болельщиков, которые спонтанно решили сходить на футбол было много.
      А сейчас надо готовится, делать Fan ID, правильно сфотографироваться, кучу времени ждать, пока тебе его сделают и ты сможешь попасть на стадион. Времени и желания этим заниматься нет ни у кого.
      На ЧМ-2018 Fan ID действительно был оправдан, но на РПЛ он бесполезен.

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      Рейтинг: +65994

      portero 1 час назад

      Комличенко прав, придурки отсекли слишком много людей от футбола!
      Вот что пид.асам мало продажи по паспорту????

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