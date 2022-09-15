Газизов прокомментировал дебютный гол Кокорина в составе «Ариса»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на первый забитый мяч нападающего «Ариса» Александра Кокорина за 655 дней.

Россиянин отличился на 95-й минуте проигранного матча с «Кармиотиссой» (1:2).

Это его дебютный гол за «Арис».

Форвард до лета арендован у «Фиорентины».

«Саша – молодец, возвращается в форму. Если он будет сильнее, то это для всех хорошо: и для него, и для российского футбола. Только можно поддержать его.

Может ли стать «Арис» местом, где Кокорин перезагрузит карьеру? Я бы не стал загадывать. Самое главное, что он сыграл и забил.

Надо набирать кондиции и возвращаться в игровую форму», – сказал Газизов.