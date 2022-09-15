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    Газизов прокомментировал дебютный гол Кокорина в составе «Ариса»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на первый забитый мяч нападающего «Ариса» Александра Кокорина за 655 дней.

    • Россиянин отличился на 95-й минуте проигранного матча с «Кармиотиссой» (1:2).
    • Это его дебютный гол за «Арис».
    • Форвард до лета арендован у «Фиорентины».

    «Саша – молодец, возвращается в форму. Если он будет сильнее, то это для всех хорошо: и для него, и для российского футбола. Только можно поддержать его.

    Может ли стать «Арис» местом, где Кокорин перезагрузит карьеру? Я бы не стал загадывать. Самое главное, что он сыграл и забил.

    Надо набирать кондиции и возвращаться в игровую форму», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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