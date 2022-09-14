Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игнатьев: «Ведущая «Матч ТВ» разденется, если мы разгромим «Зенит»? Лучше на свою девушку посмотрю после игры»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев отреагировал на обещание ведущей «Матч ТВ» Олеси Серегиной раздеться, если москвичи весной разгромят «Зенит».

    «Видел такое. У нас другой уровень [мотивации]. Я бы на кого-то другого посмотрел. На свою девушку дома после игры», – сказал Игнатьев.

    • «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
    • Матч ориентировочно состоится 8 апреля.
    • В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

    Новости по теме
    Сорокин: «Я бездарно пробил пенальти против «Локомотива»
    Баринов: «В «Локо» есть игроки, которые не выкладываются на поле» 1
    Баринов прокомментировал уход Коммпера из «Локомотива» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13615

      playsh 2 минуты назад

      Молодец,Ваня,посвятите игру каждый своей девушке,и всё у вас получится.Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      3meeeD 4 минуты назад

      Локомотиву пи##да будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      Красногвардейчик 16 минут назад

      Он прав....Серёгина страшная)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11