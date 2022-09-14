Игнатьев: «Ведущая «Матч ТВ» разденется, если мы разгромим «Зенит»? Лучше на свою девушку посмотрю после игры»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев отреагировал на обещание ведущей «Матч ТВ» Олеси Серегиной раздеться, если москвичи весной разгромят «Зенит».

«Видел такое. У нас другой уровень [мотивации]. Я бы на кого-то другого посмотрел. На свою девушку дома после игры», – сказал Игнатьев.