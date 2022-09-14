Игнатьев: «Ведущая «Матч ТВ» разденется, если мы разгромим «Зенит»? Лучше на свою девушку посмотрю после игры»

Молодец,Ваня,посвятите игру каждый своей девушке,и всё у вас получится.Удачи.
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев отреагировал на обещание ведущей «Матч ТВ» Олеси Серегиной раздеться, если москвичи весной разгромят «Зенит».
«Видел такое. У нас другой уровень [мотивации]. Я бы на кого-то другого посмотрел. На свою девушку дома после игры», – сказал Игнатьев.
- «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
- Матч ориентировочно состоится 8 апреля.
- В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.