Адамов: «Думал, Федотов останется в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов удивлен, что летом команду покинул главный тренер Владимир Федотов. Он ушел в ЦСКА.

– Было очень неожиданно. Я думал, что после прошлогоднего результата он останется. Но случилось так, как случилось. Это его выбор, таков футбол.

– Как думаете, почему он ушел?

– Сложно сказать. ЦСКА – большой клуб по российским меркам, с богатой историей, с болельщиками, новым стадионом, Москва. Возможно, все это сыграло свою роль. Думаю, ему хотелось двигаться дальше.