Адамов: «Думал, Федотов останется в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов удивлен, что летом команду покинул главный тренер Владимир Федотов. Он ушел в ЦСКА.
– Было очень неожиданно. Я думал, что после прошлогоднего результата он останется. Но случилось так, как случилось. Это его выбор, таков футбол.
– Как думаете, почему он ушел?
– Сложно сказать. ЦСКА – большой клуб по российским меркам, с богатой историей, с болельщиками, новым стадионом, Москва. Возможно, все это сыграло свою роль. Думаю, ему хотелось двигаться дальше.
- Федотов работал в «Сочи» с 2019 года.
- С ним команда в прошлом сезоне взяла серебро РПЛ.
- Сейчас ЦСКА с Федотовым идет в РПЛ 2-м.
Источник: «РБ Спорт»