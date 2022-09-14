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    Адамов: «Думал, Федотов останется в «Сочи»

    Вратарь «Сочи» Денис Адамов удивлен, что летом команду покинул главный тренер Владимир Федотов. Он ушел в ЦСКА.

    – Было очень неожиданно. Я думал, что после прошлогоднего результата он останется. Но случилось так, как случилось. Это его выбор, таков футбол.

    – Как думаете, почему он ушел?

    – Сложно сказать. ЦСКА – большой клуб по российским меркам, с богатой историей, с болельщиками, новым стадионом, Москва. Возможно, все это сыграло свою роль. Думаю, ему хотелось двигаться дальше.

    • Федотов работал в «Сочи» с 2019 года.
    • С ним команда в прошлом сезоне взяла серебро РПЛ.
    • Сейчас ЦСКА с Федотовым идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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